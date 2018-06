Benegas: "Si este nuevo técnico me da media posibilidad de pelear un puesto, lo voy a hacer"

El delantero de Universidad de Chile, Leandro Benegas, reveló que a pesar de que se especuló con respecto a su salida del cuadro estudiantil, ante la cantidad de jugadores en su puesto, prefirió mantenerse para pelear por un puesto.



"Lo que le comenté a las personas que se comunicaron conmigo, es que si este nuevo técnico me da media posibilidad de pelear un puesto, lo voy a pelear", afirmó.



Eso sí, el Toro reconoció que en el caso de que vea que no tiene opciones "de pelear por un puesto, se tomará otro camino y veré qué haré, pero mi plan es que si tengo una posibilidad de jugar, por más que hace tiempo no lo hacía, la voy a pelear al máximo".



Por otro lado, Benegas también tuvo palabras ante la eventual partida de Lorenzo Reyes del Romántico Viajero.



"Si se llega a dar lo que se rumorea, le deseo lo mejor. Es un gran jugador, un jugador de selección y que sea lo mejor de acá en adelante para él", indicó.