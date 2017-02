Benegas no dramatizó con la caída de la U: "Fue un traspié, pero no hay que volverse loco"

El delantero de Universidad de Chile, Leandro Benegas, conversó con Los Tenores, en donde analizó lo que fue el debut del cuadro laico en el torneo nacional contra Iquique, en un encuentro que no tuvieron un buen resultado, pero que ahora esperan ante Temuco levantar el rendimiento.



Con respecto a las razones de la caída, el Toro descartó que haya influido el tema de las expulsiones, pues si bien “siempre es complicado jugar con uno menos, no hay que echarle la culpa a eso. Son partidos que se dan de esa manera y a veces lo que uno va a buscar no lo encuentra por distintas cosas”.



Sobre las reflexiones por la derrota, Benegas comentó que “es un traspié, pero no hay que volverse loco. Estamos buscando lo que el técnico quiere y esperamos llegar al 100% el próximo fin de semana”.



Por otro lado, el trasandino comentó sobre su retorno al Romántico Viajero, manifestando que fue duro partir en 2016, pero que no guarda rencores.



“La vuelta acá me puso más que feliz, porque nunca me quise ir de acá. Si me quería ir, quería que fuera de otra forma, no como la que hice hace unos años atrás. Quiero dejar una huella en este club y por eso a algunas ofertas le dijimos (con mi representante) que no para dejarlo todo acá”, expresó, añadiendo que “uno no comparte cuando debe dejar un lugar donde se luchó mucho por estar, que tan rápido se fuera así fue duro, pero las situaciones hay que aceptarlas”.