Beñat San José y opción de que retorne Toselli: "Estamos contentos con lo que tenemos"

El técnico de Universidad Católica, Beñat San José, se manifestó a raíz de la posibilidad de que Cristopher Toselli retorne al cuadro estudiantil, en vista de que no continuará en Atlas tras una mala campaña.



Al respecto, el español sostuvo que "pocos equipos en Sudamérica tendrían dos arqueros tan buenos como Matías Dituro y Toselli. Estamos contentos con lo que tenemos, no debería incorporarse nadie porque el acuerdo (del otrora guardameta cruzado) es préstamo por un año".



Por otro lado, San José no desconoció su preocupación por la posibilidad de que Marcos Bolados se pierda el cotejo ante Universidad de Chile, ya que está a una amonestación de ser suspendido.



"Es una realidad, está a una tarjeta amarilla de ser sancionado por un partido y claro que es una preocupación. Para nosotros es un jugador muy importante, creemos mucho en él y lo queremos para Huachipato y en el clásico con todo", afirmó.