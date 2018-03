Beñat San José: "Vamos a intentar poner nuestra mejor versión ante Colo Colo"

El técnico de Universidad Católica, Beñat San José, habló acerca de cómo se prepara su equipo con miras al duelo frente a Colo Colo, destacando que el Cacique es uno de los cuadros más "completos" del torneo local, por lo que deberán extremar recursos para salir del Monumental con los tres puntos.



"Es de los equipos que son más completos en todas las líneas. Tienen potencial en defensa, en el centro buen volumen y buen pie. Arriba, son determinantes. No podría destacar una faceta en particular", advirtió.



Acerca de lo que hará el cuadro estudiantil, el español aseveró que "vamos a intentar poner nuestra mejor versión. Estamos motivados. Tenemos tantas cosas que podemos conseguir. Más allá de eso queremos hacer el mejor partido posible. Los jugadores tienen claro qué hacer. Tenemos argumentos y en diciembre se verá quién es el mejor equipo".



Con respecto a las bajas, San José adelantó que "Germán Voboril está mejorando, pero no va a estar disponible", mientras que Benjamín Kuscevic y Diego Buonanotte están en buenas condiciones.