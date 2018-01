Beñat San José: "Si no llega nadie me quedo feliz con lo que tengo"

Caído Gonzalo Bergessio, Universidad Católica sigue luchando por contratar a Sebastián Sáez para completar su plantel.

Sin embargo, a Beñat San José no le complica que no venga el "Sacha". "Estamos buscando un nueve extranjero, para nosotros es muy importante que encaje bien. Si no llega nadie, estoy muy contento con lo que hay y con la polivalencia de este plantel. Preferimos contar con la gente de casa antes de traer jugadores que no están tan entusiasmados con venir", apuntó.

Respecto al exjugador de San Lorenzo, el español sentenció que "Bergessio nos parecía un delantero interesante, cada jugador y club tiene que velar por sus intereses. Detectamos que no le hacía la mayor ilusión venir, que tenía su mente en otros sitios. Queremos jugadores que tengan muchas ganas de llegar".

El entrenador de los cruzados también alabó a sus jugadores. "Me gustó mucho la actitud de los jugaores ante Colo Colo. Practicamos ciertas ideas, conceptos y movimientos que pudimos llevar a cabo. Hay jugadores nuevos que quiero que se vayan entendiendo con sus compañeros, ante O'Higgins buscaremos mejorar algunas cosas y profundizar otras", concluyó.