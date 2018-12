Beñat San José: 'Sentía que esa etapa había terminado y quería estar libre'

Beñat San José abandonó Universidad Católica tras haber obtenido el título del torneo nacional para partir al Al-Nasr de Emiratos Árabes Unidos. El entrenador conversó en una entrevista con un medio español sobre su salida de los cruzados y sus deseos para la próxima temporada.

El exdirector técnico de los de la precordillera entregó detalles de su salida y aseguró que ya había cumplido una etapa con sus dirigidos. "Yo tenía una cláusula de salida que era asequible y que expiraba a la semana de terminar la competición. Quería sentirme libre para tomar una decisión, porque a la semana esa cláusula era diez veces más cara. Sentía que esa etapa había terminado y quería estar libre, por eso hice uso de la cláusula".

Eso sí, el español aseguró que tomar la decisión de dejar la banca técnica de Universidad Católica fue una difícil elección, porque tenía la ilusión de pelear por un torneo internacional. "Fue duro tener que tomar esa decisión, porque quería jugar la Libertadores, no solo eso, sino hacer un buen equipo y competir la Libertadores. Y tenía esa ilusión de repetir título en Chile. Claro que me lo pensé, pero tenía que tomar una decisión con la convicción de que hay que saber cuándo termina una etapa".

Durante su paso por Universidad Católica, el entrenador recibió muchas críticas por el estilo de juego mostrado. Sin embargo, asegura que no se pudo mostrar un estilo más ofensivo porque no contaba con las herramientas necesarias. "Lo que pasa es que allí entienden el buen juego como el tipo de juego de Bielsa. Pero no siempre se puede hacer ese tipo de juego, igual no tienes los jugadores, o no es el momento. Cuando tuvimos que replegar y defender un resultado lo hicimos, como cuando tuvimos que atacar con cinco delanteros para marcar, también lo hicimos".

Beñat San José debutará el cinco de enero junto a su nuevo club ante el Al-Ain por el torneo local.