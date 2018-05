Beñat San José: "Mi estilo es adaptarme al país, al club y a los jugadores"

Beñat San José conversó con Los Tenores desde San Carlos de Apoquindo y analizó lo que ha sido el rendimiento de Universidad Católica a una fecha del término de la primera rueda del Torneo Nacional.



"Imaginar una temporada con tantos puntos, buenos resultados y estar donde estamos es complicado, pero sí el hecho de trabajar de la manera para conseguir la victoria partido a partido", dijo humildemente el DT cruzado.



Para el español está claro que si fuera un campeonato corto estarían a un paso de dar la vuelta olímpica, pero "es largo y hay que seguir con todo".



El extécnico de Bolívar aseguró que no se casa con ningún técnico y estilo, pero enalteció la labor de Johan Cruyff en el FC Barcelona y alabó el trabajo de Marcelo Bielsa en el Athletic de Bilbao.



"Nunca fui un técnico de copiar y pegar. Si bien fui siempre un apasionado del fútbol, estudié mucho de entrenadores de distintas generaciones. Intenté siempre absolver de todo. Me gustó todo tipo de estilos, pero en España la llegada de Johan Cruyff marcó de sobre manera, fue un antes y un después. Me marcó mucho", reveló.



Además, agregó que "la llegada de Bielsa a Bilbao fue bastante impactante. Para mí son dos genios de los mejores de la historia. La admiración y respeto a ellos, pero he intentado absolver de otros entrenadores que yo admiro mucho que son de mi lugar y de mi zona, que me enseñaron mucho".



Al ahondar en su estilo de juego, Beñat dejó en claro que no tiene un sistema táctico predeterminado y que opta por privilegiar las cualidades del plantel y el país en el que se encuentre trabajando.



"Mi estilo es intentar adaptarme al país, al club y a los jugadores. Para mí lo más importante son los jugadores. El servicio táctico tiene que estar al colectivo y al servicio del jugador y yo no como técnico decir me gusta un sistema táctico y lo voy a intentar sí o sí. Yo soy más de adaptarme y moldearme. Lo que sí me gusta más allá del dibujo táctico es que todos se impliquen en la fase defensiva, de creación y ofensiva. Es lo primordial", remarcó.



Respecto a las críticas que ha recibido la UC como un equipo "fome o defensivo": "Estoy de acuerdo con las críticas constructivas. Yo creo que el equipo ha jugado bien, por eso estamos donde estamos. Fuimos de menos a más".



No obstante, señaló que cuando los cuestionamientos no son con respeto, "le hace mal al campeonato. Hemos jugado bien, mejor. Pero yo tampoco he visto un equipo que ha dado un espectáculo en la liga. Todo está muy apretado, hay un nivel igualitario".



Por último, dejó entrever que Católica irá por un delantero para reforzar la ofensiva en el receso. "La incorporación de un delantero puede ser beneficiosa, podemos enriquecer el plantel. Creemos que puede haber cabida en el plantel para un 9. El que venga tiene que venir a aportar de verdad", concluyó.