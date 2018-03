Beñat San José: "Lástima que un clásico de esta magnitud se haya definido con un penal como ese"

El técnico de Universidad Católica, Beñat San José, habló tras la derrota de su escuadra ante Colo Colo en el estadio Monumental, realizando un particular análisis de la caída ante los albos.

"El partido se definió claramente por un error. En la primera parte nosotros no entramos bien y ellos tuvieron el control de la pelota. En la segunda nos atrevimos un poco más y fuimos muy superiores a la primera. Lastíma que un clásico de esta magnitud se haya definido con un penal como ese", partió asegurando el DT.

En esa misma línea, el adiestrador agregó que "nosotros no hemos salido bien y ellos (Colo Colo) tampoco han estado perfectos. Son un buen equipo, tienen buenos jugadores, pero no puede ser perfecto cuando te ganan con un penal".

El DT siguió argumentando en cómo vio a sus jugadores y somo se tradujo el planteamiento trabajado en la semana. "La primera parte no tuvimos mucho poder ofensivo, pero si tuvimos otro tipo de poder aunque no en el volumen que queríamos. No planificamos estar atrás, si no más adelante y de igual forma tuvimos dos ocasiones muy claras que lamentablemente no fueron gol. Ellos nos mataron en la segunda parte con contras, porque Colo Colo es un equipo poderoso. Ha sido un partido de tú a tú, que podría haber ganado cualquiera", manifestó.

Finalmente, San José tuvo palabras sobre la pérdida del invicto de su escuadra, quienes acumulaban seis triunfos consecutivos en el Campeonato Nacional.

"Yo no he visto ningun equipo en la historia del fútbol que gane todos los partidos. Lo que yo si veo es que Católica cuando pierde recibe una crítica más grande porque venía ganando todos los partidos. Nosotros analizamos todas las cosas positivas, pero cuando pierdes aunque sea por la mínima, duele y fastidia bastante", cerró.