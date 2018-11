Beñat San José confirmó el retiro de Cristián Álvarez

Lo que se vio en la cancha terminó siendo confirmado por Beñat San José en conferencia de prensa: Cristián Álvarez se retirará a fines de 2018.

"Es una leyenda viva del club, queda un partido más y a fines de esta temporada dejará el fútbol. Le damos las gracias a toda la afición porque ya no volveremos a jugar en San Carlos, lo llenaron siempre", dijo el técnico de la UC sobre el "Huaso" y la ovación que se llevó tras el 1-0 a O'Higgins.

Respecto al compromiso con los de Rancagua, el español comentó que "ha sido un año de liderato constante, los jugadores han hecho una campaña extraordinaria. El triunfo era lo más importante y se vio un buen partido, sobre todo en el primer tiempo. Nos tuvimos que reponer de un penal fallado, en una temporada que ha sido muy larga. Todos hicieron un gran trabajo y debimos ganar por más en el primer tiempo. En el segundo no aprovechamos algunas contras y vivimos un partido de tú a tú".

Sobre las polémicas declaraciones de Marco Antonio Figueroa, el exDT del Bolívar señaló que "yo saludo a todos los colegas, cada uno tiene su estilo y no me voy a meter en lo que él diga. Me parece un gran técnico y me parece que fuimos justos vencedores del partido".

Además, San José tuvo palabras para la definición del título ante la Universidad de Concepción. "Con Temuco es la auténtica final, la victoria ha sido importante y jugamos muy bien. Tuvimos profundidad y muchas ocasiones, era algo que trabajamos. Ahora tenemos que recuperarnos, es una visita que nos puede adecuar porque ellos deben ganar. Todos los partidos son muy complicados, lo hemos dicho desde el principio. Ellos tienen una visita complicada, igual que nosotros. Vamos a respetar a todos los equipos por igual. Felicito a la Universidad de Concepción, han tenido un gran año", concluyó.