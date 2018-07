Beñat avisa: "Punteros o no, seguimos peleando arriba"

AS Chile

El director técnico de Universidad Católica no quedó muy tranquilo con el inicio de partido de sus dirigidos, pero si valoró que su equipo estuvo abajo en el marcador y supo darlo vuelta.

"Jugamos contra un equipo muy difícil de vencer. No hemos empezado bien tanto en la primera parte como en la segunda, no le dimos el ritmo ni la dinámica con la que veníamos trabajando. Regalamos muchos minutos que podríamos haber aprovechado mejor, pero si creo que luego nos adueñamos de la pelota y fuimos superiores. No siempre se puede dar vuelta un partido, pero el empate tan tempranero nos afectó", comentó.

Con respecto al liderato del torneo, el técnico español expresó: "Más allá de no ser punteros, nosotros seguimos arriba peleando y es donde Católica tiene que estar. Y si se acercan o no, es el mérito que tenemos, que todos se nos han tenido que acercar".

Al momento de hablar sobre el rendimiento de su equipo: "Marcar diferencia en el fútbol chileno está complicado para todos los equipos. Lo que nos preocupa es potenciar las cosas que ya tenemos y mejorar lo que tenemos en deuda. Realmente creo que no demostramos lo que veníamos haciendo en la pretemporada, lamentablemente no siempre se puede ganar y nos queda un margen importante para demostrar a lo que queremos llegar", señaló.

"Hemos intentado por todos los medios, pero ellos se han metido muy bien atrás. A pesar de no tener tantas llegadas claras, hemos tenido un volumen de ataque que mejoramos mucho esta semana que lamentablemente no se vio hoy", dijo.

En relación a los refuerzos: "Pensamos con el club que lo más oportuno es no traer más refuerzos, además que no podemos traer ningún extranjero más porque tenemos el cupo cubierto. Vamos a sacar lo mejor que tenemos del plantel", finalizó.