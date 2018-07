Bélgica da vuelta un increíble partido ante Japón y se medirá con Brasil en cuartos

Bélgica dio vuelta un increíble partido ante Japón y se clasificó a los cuartos de final en los descuentos, luego de ir perdiendo 2-0 en el complemento.



En la primera mitad, ambas escuadras no se hicieron daño y se fueron al descanso sin goles en un discreto encuentro.



No obstante, en el complemento no se guardaron nada y entregaron una lluvia de goles. A los 48' de partido, Genki Haraguchi aprovechó un grosero error de la defensa rival y definió con un remate cruzado que Thibaut Courtois no pudo desviar.



Tan solo cuatro minutos después, Takashi Inui sacó un tremendo zapatazo fuera del área, que hizo estéril la volada del meta del Chelsea y puso el 2-0 parcial en el Rostov Arena.



Sin embargo, Bélgica despertó con todo y Jan Vertonghen descontó a los 69' para darle vida a su equipo. Cinco minutos más tarde, Marouane Fellaini hizo lo propio para los europeos y decretó la paridad parcial con un cabezazo tras un preciso centro de Eden Hazard.



Cuando el partido ya se acababa, los nipones pagaron caro su ingenuidad de ir todos al ataque en un córner, y el equipo de Roberto Martínez liquidó el partido a los 94' con una contra fatal que Nacer Chadli transformó en gol.



Con este resultado, los belgas se instalaron en los cuartos de final del Mundial, llave en la enfrentarán a Brasil el próximo viernes en el Kazán Arena.