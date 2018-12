Belén Carvajal, será la primera mujer en arbitrar un partido de fútbol profesional chileno masculino

Belén Carvajal, hará historia durante el fin de semana en el fútbol profesional chileno masculino, cuando dirija el duelo por la Segunda División, entre Independiente de Cauquenes y Colchagua.

La árbitra nacional de 35 años comentó, a la página de la ANFP, su nominación, manifestando que "No me lo esperaba, fue una sorpresa. Nos llamaron para felicitarnos por nuestra presentación en el Mundial sub 17 de Uruguay y después me dijeron que iba a Segunda división. Estoy muy feliz porque sé que la Comisión está confiando en mis capacidades".

Carvajal lleva 13 años en el arbitraje chileno y hace 10 años que es árbitra FIFA, donde además fue nominada, junto a las asistentes Loreto Toloza y Leslie Vásquez, para el Mundial Femenino de Francia 2019, en el cual Chile está clasificado.



Foto: Carlos Parra/Comunicaciones ANFP