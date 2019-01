Beccacece ratificó distanciamiento con Sampaoli tras dirigir a Argentina en el Mundial

Tras el fracaso de la selección argentina en el Mundial de Rusia -cayendo en los ovtavos de final del certamen ante Francia- la dupla entre Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece se separó, a tal punto, que fue la última vez que hablaron.

Así al menos lo reveló el actual técnico de Defensa y Justicia en conversación con Fox Sports.

"Con Jorge no he vuelto a hablar, pero mantengo el afecto de haber trabajado tanto tiempo con él, hicimos un proyecto juntos. Finalizada la Copa América de 2015, decidí realizar mi camino, él salió a Europa y luego nos volvimos a encontrar en Argentina. No hemos tenido la posibilidad de conversar nuevamente, pero le deseo el mejor de los éxitos en el nuevo desafío que asumió", comenzó diciendo Beccacece.

En esa línea, el DT se explayó más sobre el alejamiento con el ex DT de la Roja. "No tiene nada de malo decir que no has hablado. Hay tiempo, procesos, eso se habla en un lugar íntimo. Lo que tenga que hablar, no tengo necesidad de decir porqué no hablo o contar por qué no hablo con Sampaoli. Trato de mantener la coherencia entre lo que digo y hablo", lanzó.