Beccacece disparó contra los 'fallos arbitrales' tras perder el título en Argentina

En Defensa y Justicia quedó un sabor amargo tras el empate ante Unión Santa Fe y perder toda posibilidad de aspirar al título de la Superliga de Argentina.

Sin embargo, su DT Sebastián Beccacece destacó que "hemos hecho un gran torneo, hemos mantenido una regularidad en un fútbol tan competitivo como el argentino, hemos marcado una forma. La verdad es que estamos orgullosos de eso".

"También felicitamos a Racing porque realmente hizo un gran torneo, y nos queda por ahí la impotencia y la bronca de que los fallos arbitrales han atentado con la posibilidad de que nosotros tengamos chances concretas de haber llegado a una final", disparó.

Te puede interesar: Marcelo Díaz tras el título de Racing: "Fuimos ampliamente superiores a todos los equipos"

El entrenador del Halcón sostuvo que "el partido con Boca, el partido el otro día, el off side en cancha de Racing, el off side que nos cobran acá que dicen que existió. Es una pena que parte del error del arbitraje hayan atentado contra este gran presente de este gran equipo".

"Realmente, este grupo ha mostrado una manera y un comportamiento. Nosotros hemos sido muy respetuosos de los fallos y de todo lo que ha acontecido. Nunca hemos salido a hablar en la previa de un partido, nunca hemos condicionado a nadie, solamente nos hemos enfocado en el juego", cerró.

Puedes seguir leyendo: Hincha de Racing desenterró a su abuelo y llevó su cráneo a las celebraciones del título

Posteriormente, en conversación con Fox Sports, Beccacece mesuró sus críticas pero reiteró que Defensa y Justicia "marcó una manera de transitar un camino, con mucha nobleza, un buen juego, mucha pasión y mucho compromiso".

"No hemos tenido ningún expulsado en toda la liga. Hemos tenido un buen comportamiento, no por ahí yo que me he expresado en algún momento, pero sí este grupo (...) tener esa grandeza de saber que hubo situaciones muy puntuales que terminaron perjudicando el desarrollo y nunca hubo una declaración fuera de lugar, ni siquiera hacen tiempo cuando van ganando", concluyó.

Te puede interesar: Sebastián Beccacece ganó premio como mejor entrenador de la Superliga