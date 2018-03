Beausejour y su andar en la U: El gran cambio que tuve radica en el momento del equipo

En la conversación con Los Tenores de ADN, el lateral de Universidad de Chile, Jean Beausejour, comentó acerca de su nivel en los azules, aseverando que en lo personal no siente que esté teniendo una especie de renacer en el equipo.



"La verdad es que (en comparación a las temporadas pasadas) no hay mucha diferencia. Si bien pude tener un descanso más prologando que no tenía hace rato, pude hacer una pretemporada completa, pero el gran cambio radica en el momento del equipo", afirmó.



A juicio de Bose, el supuesto cambio responde más que nada al funcionamiento que está teniendo el Romántico Viajero.



"Cuando uno anda bien y el equipo gana, sumado a un funcionamiento del club, se amplifica de manera distinta. Siento que mi trabajo en general no es de tener tantos picos de rendimiento, sino que soy más regular. Puede que exista un cambio, pero no creo que sea radical", esgrimió.