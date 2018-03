Beausejour: "No voy a regalar mi espacio en la selección porque me encanta estar acá"

Jean Beausejour fue uno de los jugadores de la Roja que sacó el habla tras el triunfo ante Suecia (2-1). El "Bose" valoró el resultado conseguido en Estocolmo y aseguró que no está dispuesto a dejar su lugar en el equipo.



"Independiente del resultado, me parece que el balance iba a ser mas o menos igual. Fue un partido que salió tal cual lo teníamos analizado. Salvo el gol, me parece que no hubo situaciones claras para ellos", dijo luego del triunfo.



El jugador de la U dejó en claro que pese a sus 33 años no está dispuesto a dejar la banda izquierda. "En lo personal no voy a regalar mi espacio en la selección porque me encanta estar acá", comentó.

Además, alabó el nivel de la Roja y aseguró que "tiene los rasgos bastantes definidos hace tiempo y es lo que buscamos, que dure en el tiempo. Chile tiene un estatus y ese estatus hay que e agrandarlo y no disminuirlo".

Por último, manifestó tener una postura clara sobre el tema de Claudio Bravo, aunque prefirió no decirla en público. "Yo tengo una opinión clara y categórica. El tema es donde lo digo y mis compañeros saben lo que pienso. No quiero hablar públicamente para no dañar el equipo. Las veces que puse cosas personales por antes del equipo fui castigado y lo pagué caro", concluyó.