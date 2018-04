Beausejour: "No tengo problema en dar un paso al costado si es que es necesario"

Jean Beausejour dio la cara este lunes tras su expulsión ante Colo Colo y puso su puesto a disposición si es que la dirigencia de Azul Azul así lo requiere.



"De verdad que quiero a este club. Y no quiero ser una piedra de tope si es que existe tal nivel de rechazo y tensión con el hincha. Si es que es necesario no tengo ningún problema en dar un paso al costado con costo cero en lo económico para el club", indicó.



Respecto al encontrón con Mauricio Pinilla: "A veces el fútbol te saca esas cosas. No es justificación. Vi las imágenes y me avergüenzo. Nadie está ajeno a que pasen estas cosas. Apenas llegué conversé con Mauricio".



"Nos conocemos de los 11 años. Él me dio su explicación y yo la mía. Aclaramos el asunto y quedó atrás. En el momento lo tomé por el lado que él quería jugar rápido y yo no me iba", agregó.



Además, aseguró que se sintió respaldado pese a las molestias de sus compañeros por dejarlos con un hombre menos en cancha. "Sentí el cariño de la mayoría de ellos. Ninguno justificó lo que hice, pero sentí el respeto de mis compañeros. Eso me contrasta con lo otro y me llena de alegría", dijo el carrilero.



Por último, manifestó que dejar la U sería "un dolor muy grande. No es que no tenga problemas en irme. Es difícil, pero se tiene que hacer como hombre, no pasa nada", concluyó.