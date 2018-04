Beausejour: "Hacemos pasar un mal momento a la gente que confía en nosotros"

El lateral de Universidad de Chile, Jean Beausejour, comentó con pesar la histórica caída ante Cruzeiro, afirmando que eran otras las expectativas de cara al encuentr.



"Estamos decepcionados porque hacemos pasar un mal momento a la gente que confía en nosotros y es una nueva derrota para el fútbol chileno, los ánimos no están buenos", sostuvo.



Beuasejour dijo que lo único que queda en este momento es dar la cara, y que no tiene opiniones acerca de qué mencionar sobre el futuro de Ángel Guillermo Hoyos.



"Con los años que uno tiene en esta actividad sabe lo que pasa con estas derrotas, me encantaría dar ese tipo de respuestas, pero no estoy a cargo del club para tomar decisiones", sostuvo.