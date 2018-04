Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentarán en semifinales de Champions League

Finalmente se realizó el sorteo de las semifinales de la Champions League, responsabilidad que quedó a cargo de la estrella del fútbol ucraniano, Andrei Shevchenko, y en presencia del exboxeador y actual alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

El Bayern Múnich de Arturo Vidal, que viene de dejar fuera al Sevilla, enfrentará al Real Madrid, que viene de eliminar en una polémica llave a la Juventus.

Por otro lado, el Liverpool de Jürgen Klopp, que viene de dejar al Manchester City en el camino, se enfrentará a la sorpresa del certamen, la Roma, que eliminó al Barcelona.

Los partidos de ida se realizarán el 24 y 25 de abril, mientras que los de vuelta el 1 y 2 de mayo, respectivamente. La final se realizará en Ucrania el próximo 26 de mayo.

The official result of the #UCLdraw!@FCBayern v @realmadrid @LFC v @OfficialASRoma



🏆 Who will reach the final in Kyiv? pic.twitter.com/fHyjIPresp