Bayern Múnich y Manchester United anunciaron amistoso después del Mundial

El Manchester United anunció que disputará un partido amistoso después del Mundial ante el Bayern Múnich.

El reencuentro entre Arturo Vidal y Alexis Sánchez se producirá el próximo 5 de agosto en el Allianz Arena y permitirá a ambas escuadrar cerrar la pretemporada.

La última vez que se vieron las caras, el Rey lideró una goleada del cuadro bávaro ante el Arsenal en la Champions League 2016-17, lo que significó la eliminación de los gunners del certamen continental.

It's official! #MUFC will face @FCBayern at the Allianz Arena on Sunday, 5 August, in our final pre-season game ahead of the 2018/19 season. #FCBMUN



More details: https://t.co/oIXGz1CsEp pic.twitter.com/FSyKEUk2sy