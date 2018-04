Bayern Munich criticó a Twitter por sugerir que siga a jugadores del Real Madrid

El mal gusto también puede ser de una red social. El Fußball-Club Bayern München se enojó con Twitter por las recomendaciones que le hizo en su plataforma.

"Esto tiene que parar, Twitter", le escribió la cuenta en inglés de los Bávaros, luego de que le sugiriera seguir al brasilero Marcelo y al francés Karim Benzema.

This has to stop, @Twitter. 😠 pic.twitter.com/NJuqOQ321T