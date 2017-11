Bayer Leverkusen utilizó un gif de "Canitrot" para alentar al equipo

El Bayer Leverkusen sorprendió este martes en sus redes sociales y publicó un gift de "Canitrot" en Twitter para arengar al equipo.



"Si es Bayer es bueno", luce la imagen del mítico personaje del "Jappening con Ja". El cuadro de las aspiranas utilizó a Fernando Alarcón para explicar: "Cuando un amigo te pregunta por qué apoyas al Bayer 04 Leverkusen..."









When your amigo asks you why you support Bayer 04 Leverkusen...



😜😜😜😜 pic.twitter.com/x5qaTtrxn8