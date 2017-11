Batistuta confiesa: "Le pedí a un médico que me cortara las piernas"

El ex delantero de la selección argentina, Gabriel Batistuta, se refirió a uno de los momentos más duros que le tocó vivir por culpa del fútbol, tras recordar que después de su retiro llegó a pedirle a un médico que le cortara las piernas para dejar de sentir dolor.

En el programa de televisión trasandino "Podemos Hablar" aseguró al respecto que "era insoportable de verdad (el dolor), hasta tal punto que le pedí a un doctor que por favor me cortara las piernas, porque no podía caminar. No quería levantarme a la madrugada a ir al baño porque sabía que esos tres o cuatro pasos me iban a hacer llorar".

Según explicó, sus fuertes dolencias se debían a las constantes lesiones que lo terminaron dejando sin los cartílagos que recubren los huesos de los tobillos.

"Todo mi peso está apoyado sobre los huesos, hueso contra hueso; entonces el más mínimo movimiento te hace doler", detalló.

Tras haberse operado cinco veces cada pie y haber "tomado todos" los medicamentos posibles, un día decidió plantearle una solución radical a su médico. "Cuando le dije eso se agarraba los pelos y no lo podía creer", aseveró.

Pese a esta grave situación, las cosas ahora van mejor para Batistuta, esto porque hace cuatro años pudo mejorar su calidad de vida gracias a un bloqueo del pie que impide cualquier movimiento. "Ahora estoy muchísimo mejor", sostuvo.