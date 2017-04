Básquetbol: Temuco se titula bicampeón de la Supercopa Saesa

El club AB Temuco se consagró bicampeón de la Supercopa Saesa Frontel, que en su edición 2017 se jugó en el gimnasio del C.D. Las Ánimas de Valdivia.

La "víctima" del equipo de Álvaro Acuña, reforzado por el pivot Patricio Briones, fue el CDSC Puerto Varas, al que derrotaron por 71-73 (34-40). Pero los dirigidos por Mario Minervino no fueron un rival fácil para el cuadro de la Araucanía, animando un entretenido lance en el partido decisivo.

De hecho, el campeonato se definió a seis segundos del final, cuando Gabriel Hernandez convirtió la canasta que terminó desnivelando el partido, para dar a Temuco el Bicampeonato de la Supercopa.

El propio Gabriel Hernández, con 13 puntos, y 14 rebotes fue el más regular de su equipo, mientras el capitán Felipe Acuña sumó 23 puntos para convertirse en el goleador, y Patricio Briones, sumó 9 rebotes para ganar la guerra de la pintura a Jorge Valencia.

En Puerto Varas, Mario Pinto fue el más regular, sumando 24 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias.Ronald Cruces le siguió en el goleo con 13 tantos.

A primera hora, el cuadro local del C.D. Las Animas se impuso con comodidad por 80-68 (41-28) al CDS Achao, en el partido por el tercer puesto del cuadrangular.

Estos cuatro equipos disputarán desde el próximo fin de semana una nueva temporada de la Liga Saesa, la principal competencia del básquetbol sureño, que se juega en cinco categorías: sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 y adultos.