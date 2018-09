Básquetbol: Erik Carrasco dice adios a la Roja

Desde Valdivia, DIEGO SAEZ

Ante Canadá, dos jugadores de la selección chilena de básquetbol se quedaron sin opción de jugar a Coliseo lleno, por las clasificatorias al Mundial. Ambos por problemas físicos. Uno, Sebastián Herrera, que fue buena figura ante República Dominicana y que tiene toda una carrera por delante. El otro, el base Erik Carrasco, a sus 35 años ya un veterano de la roja cestera, el motor del equipo y, además, su capitán.

El conductor osornino, multi campeón con los Toros y con el Club Deportivo Valdivia, y ahora flamante refuerzo de Universidad de Concepción, terminó siendo testigo del duelo ante los canadienses, como un hincha más, al costado de la cancha y a metros de sus compañeros. Apoyándolos en todo momento.

Aunque este jueves se realizará exámenes médicos en Santiago, las constantes molestias en la espalda ya lo hicieron tomar una decisión, que confirmó a ADN apenas terminado el partido: no va más, se acabó su ciclo en la selección. Colgará la camiseta número 9 de la roja.

Aunque la idea de la Federación es que para la próxima ventana clasificatoria, en noviembre y con dos partidos como local en el Coliseo Antonio Azurmendy de Valdivia, Carrasco sea nominado. Y que se retire como merece, en cancha, con el reconocimiento del público valdiviano que lo convirtió en ídolo desde que llegó al CDV, en 2025.

Erik Carrasco Follert, el “cachete”, apenas confirmada su baja para el duelo contra Canadá, en la soledad de un frío Coliseo valdiviano, confirmó su decisión en un mano a mano con ADN Deportes.

Erik, cuéntanos detalles de tu baja y de esta dura decisión…

"Hace un tiempo, tras la última ventana clasificatoria aquí en Valdivia, tuve un dolor en la espalda muy fuerte. Me hice un tratamiento e iba todo bien. Pero me resentí en el primer tiempo del partido con República Dominicana. Y cuando quise entrar en el segundo tiempo, jugué apenas tres minutos, tuve tres pérdidas, y a este nivel uno no puede jugar si no está al cien por ciento. Lo hablamos con Claudio (Jorquera, el DT) después del partido y le pedí que llamara a otro base, porque yo no estaba en condiciones de jugar y aportar como me gusta. También se podía agravar todo y sufrir una lesión, justo ahora que estoy recién llegado a la U de Conce".

Pero era una linda oportunidad, jugando como locales en un gimnasio lleno, que conoces bien como el Coliseo, ante un rival de primera línea.

"Si. Es rico jugar en el Coliseo. Aunque me haya ido de Valdivia no cambio mi parecer: es el mejor lugar para jugar básquetbol y no hay escenario mejor para la Selección. Lamentablemente me voy a perder este partido, pero en la ventana de noviembre vienen dos partidos más como locales, y si estoy bien, voy a participar. Y si no llego bien a esa fecha, no participaré más de la Selección. De hecho ya lo conversamos con el presidente (Irán Arcos), que este es mi último proceso con la Roja, hasta donde se llegue. De hecho estuve a punto de no seguir más, apenas terminado el partido con los dominicanos, lo hablamos con Jorquera. Pero él no me dejó".

¿Por qué?

"Porque él dice que merezco terminar jugando en cancha, por todos los años que llevo en la Selección y todo lo que he pasado en todo este tiempo. Me dijo que no".

¿Pero cuál es la razón para largar de inmediato?

"Es que desde el principio dije que este era mi último proceso. No es porque no me sienta capacitado para aportar. Pero sí necesito cuidarme, ya tengo 35 años, debo preocuparme de mis últimos años de carrera. Es sobre todo para cuidarme. Porque los viajes son bastante agotadores, se juega a otra intensidad, con mucho más roce, es mucho más fuerte. Quiero cuidarme, y yo ya he cumplido con mis expectativas, junto a mis compañeros. Y no sólo se trata de aportar desde adentro, sino que también se deben pelear cosas. Y si bien mis compañeros están contentos con mi labor como capitán, es mejor dar un paso al costado cuando estás haciendo las cosas bien, cuando aún eres aporte y no retirarme cuando ya no sirva para esto".



Foto: Víctor Moreira / FIBA

"Pero esta es una decisión que tengo tomada hace tiempo y, bueno, casi me apuro un poco, por la impotencia de no poder rendir o de no poder jugar en Dominicana. Pero no se hizo, no me dejaron, y ahora estoy apoyando a mis compañeros en cada entrenamiento, en los partidos y en todo lo que venga".

O sea que la ventana de fin de año sería la última, según como te sientas físicamente…

"Si. Mira, aunque lo ideal sería terminar jugando en la última fecha, en febrero, ante Canadá e Islas Vírgenes, que son viajes bastante agotadores y coinciden con los playoffs de la Liga Nacional, entonces va a costar un poco. Pero sí o sí en la próxima ventana (de noviembre) serán mis últimos partidos como local, en casa. Estoy contento de todo este tiempo en la Selección. Sé que Claudio, que es el entrenador del momento, no quiere que dé un paso al costado, pero hay que darle lugar a jugadores jóvenes, para que se ganen un puesto en la Selección".

Siempre dijiste que te gustaba jugar con los que son mejores que tú… ¿no era esta la oportunidad?

"Sí, esta es la mejor oportunidad que hemos tenido de jugar contra los mejores. No es que no tenga ganas. Pero estoy en la última etapa de mi carrera, tal vez me quedan cuatro, cinco o seis años por jugar, pero para eso me tengo que cuidar. Y el desgaste de jugar por la Selección es grande. Como ahora, que tras viajar entre 10 y 12 horas en avión, viajamos en bus otras 13 horas. Y el desgaste es grande, llegar a entrenar, jugar. Después llegas a tu equipo, tienes que entrenar y jugar. Y tampoco es la idea llegar lesionado a mi nuevo club, donde recién estoy llegando. Por todo eso debo pensar un poquito con la cabeza. Antes todo era pasión, querer jugar. A lo mejor en un proceso anterior, jugaba igual y no me importaba que una molestia o una lesión se agravaran, le daba no más. Pero hay un momento en que debes empezar a pensar más alá del siguiente partido. Lógico que me hubiera gustado jugar, pero al cien por ciento. No quiero estar por los años que llevo en la selección o porque soy el capitán, sino para ser un aporte. Y ahora no iba a aportar".