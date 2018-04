Barticciotto recuerda el día que Ruiz-Tagle no atendió a "Chamaco" Valdés

Tras conocerse que Gabriel Ruiz-Tagle será el nuevo presidente de Blanco y Negro, Marcelo Barticciotto recordó el día en que el empresario no atendió al fallecido ídolo Francisco "Chamaco" Valdés.



Hay que remontarse al año 2009, cuando el exgoleador albo llamó a la concesionaria para presentar una propuesta, sin embargo, la secretaria no supo quién era y el supuesto llamado de Ruiz-Tagle, presidente de ByN por ese entonces, nunca llegó.



"La niña me atendió muy bien, lo que me llamó mucho la atención, Pensé que por fin en Colo Colo había un cambio en el trato hacia un exjugador del club", dijo "Chamaco" en una entrevista con la radio de la Universidad de Santiago.



No obstante, la sorpresa sería mayor unos segundos después: "¿Y de qué empresa es señor Valdes? No, soy Valdes, el "Chamaco" Valdes", reveló en aquella conversación el máximo goleador del fútbol chileno con 215 tantos.



Pese a sus ideas para ayudar a la concesionaria, lo que más le dolió fue que no lo reconocieran. "Me dieron hora para la próxima semana y por supuesto que nunca tuve más noticias de Colo Colo. Pero lo que más me dolió fue que me confundieran con un empresario. A lo mejor tengo el apellido, pero la gente me conoce y me quiere por ser Chamaco", indicó.



Posteriormente, Valdés falleció el mismo año producto de un infarto al corazón el 10 de agosto de 2009, un día después de la muerte de su hermano.

Así se maneja ésta gente! pic.twitter.com/TxIxt1rbMF — Marcelo Barticciotto (@marcelobarti) April 18, 2018