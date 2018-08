Barroso y su renovación: "Hoy solo me preocupa volver a recuperar mi nivel y ser un aporte"

Julio Barroso habló después de mucho tiempo con los medios en el Monumental. El "Almirante", que viene volviendo de una lesión, no quiso ahondar en los detalles de su renovación y aseguró estar enfocado en volver a tomar rodaje.



Al ser consultado de si el club ha conversado con él sobre su vínculo, que finaliza en diciembre de este año: "Conmigo no y a mi representante no le pido conversar del tema, porque me gusta ordenar las cosas de acuerdo a lo que creo en el momento de prioridad".



"No puedo hablar de una renovación, porque vengo en algún punto recuperando lo que por ahí me tocó perder (...) Quiero lógicamente saber de si voy a renovar, estar al nivel que el club exige. Hoy solo me preocupa volver a recuperar mi nivel y ser un aporte para el equipo", agregó.





Héctor Tapia aún no define el equipo para el domingo ante San Luis, luego del duelo copero con Corinthians a mitad de semana, sin embargo, aseguró que todo el plantel está con ganas de seguir sumando minutos en el Torneo Local.



"Al menos en el ánimo y en todo lo que puedo sentir, creo que todos tienen las ganas de estar, de jugar y de mostrar que queremos pelear los dos frentes", indicó.



Además, llamó a tener en cuenta otros factores en la conformación del once estelar. "No está solo el tema de dosificar, hay que tener en cuenta también las sanciones de cada jugador, porque hay acumulación de tarjetas. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque después nos van a tocar dos partidos de gran trascendencia", concluyó.