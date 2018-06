Barroso: "Quiero prepararme mucho para tener una revancha de un semestre adverso en lo personal"

El defensa de Colo Colo, Julio Barroso, se refirió en Brasil a lo que se viene para el Cacique, luego de un primer semestre en el que no tuvo mucha continuidad a raíz de las lesiones y de las decisiones del otrora DT, Pablo Guede.



En el sitio oficial del club de Macul, el trasandino manifestó que "quiero prepararme mucho para tener una revancha de un semestre adverso en lo personal. Después de mucho tiempo me tocó jugar muy poco por diferentes circunstancias. Uno sufre y quiere estar, más aún cuando hay tres competencias que son importantes".



Por otro lado, el zaguero también reveló cuál es el jugador en su puesto que le parece más destacado en la actualidad.



"Sergio Ramos me gusta mucho, sé que hay cosas que no comparto que haga, pero sí me gusta mucho, porque más allá de lo buen defensa que es, siempre está consiguiendo cosas importantes. Hay defensores que son ganadores de títulos y él es uno de ellos", dijo.



En tanto, Barroso se refirió a la preparación con miras al encuentro por Copa Libertadores ante el poderoso Corinthians.



"Todos tienen una ilusión, una preparación y unos objetivos. Los partidos hay que jugarlos, como se dice siempre. Si ellos (los brasileños) subestimaron que les toque con nosotros, cosa de ellos. Nosotros tenemos una ilusión grande porque hay jugadores de calidad y de gran recorrido", afirmó.