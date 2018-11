Barros Schelotto: "Lo mejor para Boca era no jugar porque no estábamos como River"

El DT de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, enfrentó los micrófonos tras la doble suspensión de la final de la Copa Libertadores y entregó las razones del xeneize para no querer jugar el partido.

En compañía del presidente del club, Daniel Angelici, el mellizo señaló que "antes de las preguntas quiero ser claro: estábamos en desventaja ayer, estamos en desventaja hoy".

"Lo mejor para Boca era no jugar porque no estábamos como River. Las 24 horas que tuvimos que vivir no es lo que corresponde a una fiesta", puntualizó.

Además, Barros Schelotto subrayó que durante la jornada de este sábado "pensé todo el día en el plano deportivo. Vieron todos lo que pasó y no es clima con el que uno se tiene que preparar para jugar un partido. Ya sea contra River o contra cualquiera".

A primera hora, Boca Juniors presentó su postura de no jugar el partido hasta que estén en igualdad de condiciones, amparándose en el artículo 18 del reglamento y pidiendo los puntos ante River Plate. Finalmente, la Conmebol sólo confirmó la suspensión del duelo.

