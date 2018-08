Barrios y los 17 años de la U sin ganar en el Monumental: "Trataremos de que siga esa racha"

Lucas Barrios conversó con los medios en el Monumental y adelantó lo que será el Superclásico de este sábado ante Universidad de Chile.



"Sabemos lo que significa este partido, así que vamos a tratar de dar lo mejor el fin de semana para dejar la victoria acá en casa y no entrar en polémicas, porque no queremos entrar en polémicas con nadie", dejó en claro la "Pantera".



El delantero le restó importancia a la racha de 17 años en que la U no gana en el Monumental, pero señaló que intentarán extender la sequía azul. "Sabemos los años que han pasado que ellos no han ganado acá. Trataremos de hacer lo mejor para que siga esa racha. Pero siempre respetando siempre al rival, en este caso la Universidad de Chile", indicó.



Además, recordó sus Superclásicos, donde ya le ha convertido a la U. "Gracias a Dios los clásicos que jugué me ha ido muy bien, espero que me siga yendo de esa manera. Pero la verdad que no depende de un solo jugador, Colo Colo tiene un plantel y hay que demostrar", agregó.







La "Pantera" salió al paso de las críticas a Héctor Tapia por la "dosificación" y la decisión de haber guardado jugadores ante Iquique pensando en el duelo del sábado y la vuelta ante Corinthians por la Copa Libertadores.



"A veces uno tiene que priorizar cosas. En Gremio tuvimos que perdernos algunos partidos y elegir por competiciones. Nosotros estamos jugando muchas cosas esta semana, entonces cuando hay jugadores que necesitan un descanso hay que hacerlo, por más que las críticas estén", señaló.



Por último, Barrios destacó la importancia del duelo con los azules, pero dejó en claro que la prioridad es la Copa. "Tenemos que enfocarnos en el campeonato local, pero también no desprotegiendo el campeonato internacional", concluyó.