Barrios y el clásico ante la U: "Es importante, pero la prioridad es la Copa"

El delantero de Colo Colo, Lucas Barrios, habló con los medios tras la derrota de los albos ante Iquique en el Campeonato Nacional, donde también tuvo palabras para el Superclásico ante la U y el duelo de vuelta por Copa Libertadores ante Corinthians.

"A mí no me gusta perder, lamentablemente no pudimos ganar ante Iquique, pero trabajaremos durante la semana para superar esto y llegar de la mejor manera al clásico, que el que conoce esto, sabe que es un encuentro totalmente diferente", comenzó afirmando Lucas.

En esa línea, agregó sobre el partido ante los "Dragones Celestes" que "las críticas siempre están. A veces uno tiene que priorizar cosas. Si bien no fue el Mago, Paredes o Carmona, los chicos que fueron saben hacerlo y trataron de realizarlo de la mejor forma. En Gremio pasaba lo mismo cuando se ganó la Copa Libertadores, también nos perdimos algunos partidos y tuvimos que elegir las competiciones".

"Con el partido con Corinthians cuando se hizo la diferencia, esas críticas fueron positivas. Entonces hay que esperar y ahora vamos con toda la fuerza en estos dos importantes partidos que tenemos por delante", añadió el ariete.

Consultado sobre cómo palpita el clásico y el duelo ante el Timao, Barrios indicó: "Siempre el clásico es importante para nosotros, pero la prioridad es la Copa, ya que somos el único chileno que sigue en competición en la Libertadores. Tenemos que enfocarnos en el campeonato local, pero también no desprotegernos en el torneo internacional. Se ganó en el primer partido, que no es fácil y vamos con una ventaja a Brasil. Después en los 90 minutos se verá qué sucede".