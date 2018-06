Barrios en su regreso a Colo Colo: "En algún momento hablaremos con Mosa"

El delantero paraguayo Lucas Barrios fue presentado en Colo Colo durante este viernes, en una instancia en la que la Pantera agradeció la gestión del presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, aunque también tuvo palabras para el extimonel del club, Aníbal Mosa.



Sobre su retorno, expresó sentirse "muy feliz, fueron nueve años que recorrí el mundo. Fue una intensa carrera y hoy sigo mi carrera aquí. Es una linda alegría y un retorno muy especial. Es un sueño volver acá. Todo ha cambiado y muy feliz de que Colo Colo haya mejorado su estructura".



Acerca de Mosa, Barrios reconoció que "en diciembre la pasé muy mal porque fue un momento difícil. Recibí agresiones y muchas cosas. Aunque es normal cuando se planteó algo que no era. Cuando tomo decisiones, siempre lo hago pensando en lo que es mejor. Yo tuve la oferta de Junior (de Barranquilla), iba a ser el mejor pagado y le dije que no. Fui a Argentinos (Juniors), que era donde yo nací".



"En algún momento hablaremos con Aníbal, no tengo rencor hacia nadie, Colo Colo es más importante que cualquier persona, no tengo problemas ni con él ni con nadie, yo no vengo acá a hacer política, estoy para hacer goles", sostuvo.