Barriga y polémica por "Señores Papis": No la encontré una broma porque no da para reírse

Una nueva reacción en torno a la polémica que ha protagonizado manifestó la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien justificó su denuncia al CNTV por un pasaje ocurrido en la teleserie de Mega, Señores Papis.



En diálogo con La Mañana de Chilevisión, la jefa comunal señaló que “a mí se me manifestó de distintas maneras, a través de WhatsApp, correos. No lo encuentro como una broma porque no da para reírse. Es una denostación porque tiene nombre y apellido y esa persona soy yo”.



Barriga complementó su posición, declarando que es inexplicable lo ocurrido, puesto que “una teleserie pasa por distintos procesos: Tiene un libretista, un guion, una puesta en escena, un ensayo, una edición, un trabajo y una grabación; entonces haber pasado por todos esos procesos y que ninguna persona haya puesto alto a esto, lo encuentro lamentable y es por eso que se está haciendo esta denuncia, para que no vuelva a ocurrir”.



En cuanto a las disculpas de Francisco Melo, comentó que si bien “siento que la respuesta no es muy buena”, por lo menos “está pidiendo disculpas, y eso es súper válido, no las voy a cuestionar, las recibo de todas maneras…Yo con la denuncia al CNTV busco saber también de dónde nace esto y las respectivas disculpas”.