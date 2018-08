Barcelona pretende anunciar este viernes el fichaje de Vidal

AS Chile

La tarde viene muy movida en Barcelona. Arturo Vidal está muy cerca de convertirse en próximo jugador del Barcelona. De hecho, el club azulgrana pretende anunciarlo este viernes.

Sin embargo, van con pies de plomo y fuentes muy solventes de la entidad aseguraron a As que "se trabaja también en otras opciones". "Hay que ir poco a poco y hasta que no hay nada sellado no se puede decir nada", insistió la misma voz, sabedora que Ernesto Valverde, entrenador del primer equipo azulgrana, espera con ansiedad una pieza que releve a Paulinho, que fue vendido al Guangzhou Evergrande hace unas semanas por 50 millones de euros.

Mientras los responsables de las operaciones del Barcelona trabajan a destajo con el fin de poder concretar el fichaje del chileno, en Italia empiezan a ver cosas raras ante tan repentino interés azulgrana. El centrocampista chileno, de 31 años, ha estado en las últimas semanas negociando con el Inter de Milán, club que tenía previsto reforzarse con el aún jugador del Bayern y con Raja Nainggolan, comprado a la Roma hace ya unas semanas.

"La negociación con el Inter está muy avanzada", reconocen en el Camp Nou, pero no por ello le restan opciones serias de llegada. “Por eso el Barça sigue con otras propuestas abiertas”, informan. "Todo hacía indicar que estaba atado con el Inter, pero esto es fútbol, estamos en verano y cualquier cosa puede pasar en cualquier momento", dijo una fuente cercana de la negociación a AS. "Habrá que esperar a ver qué pasa en los próximos días", prosiguió.

En los catalanes le harán un exhaustivo chequeo médico, ante las constantes lesiones que suele tener el chileno, con el fin de que pueda desarrollarse de la mejor manera posible en la pretemporada del equipo.