Barcelona de Guayaquil confirma que no se presentará a la Noche Alba

Tras las primeras informaciones que aventuraban un fracaso en su presencia, finalmente Barcelona de Guayaquil confirmó que no estará presente en la Noche Alba, instancia en la que Colo Colo presenta a sus refuerzos para la próxima temporada.



A través de sus redes sociales, el conjunto ecuatoriano reveló que no viajarán a Chile "por un tema logístico", profundizando en que hubo problemas para encontrar un vuelo hasta el país.



De paso, el equipo semifinalista de la Copa Libertadores 2017 agradeció la invitación y deseó el mayor de los éxitos para los albos durante 2018.



Así, se consuma un nuevo problema para Colo Colo, que realizará la instancia este martes 23 de enero, en donde de momento solo se presentará a Brayan Cortés y no hay rival.

