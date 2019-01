Banega se acordó del penal errado ante Chile frente al Barcelona de Vidal

Una vez más Ever Banega volvió a fallar en una instancia importante. Tenía en sus pies asegurar en gran parte la clasificación del Sevilla a la próxima ronda de la Copa del Rey frente al Barcelona, pero terminó fallando un penal de la misma forma que lo hizo ante Chile en la Copa América 2015.

El cuadro de Arturo Vidal -que se encuentra en la banca- ganaba por 1-0 y los andaluces tenían la gran oportunidad para igualar, pero Banega terminó definiendo de la peor forma posible.

A los minutos después, Barcelona anotó el 2-0 y la serie en el Camp Nou quedó más abierta que nunca.

JasperCillessen 🙌 He made a ridiculous save on Silva to keep the ball out the net in the 23nd, then stoned Banega on a Penalty Kick in the 26th!

OH MY!!!! That's two sublime saves in a row for the Dutchman!!!!

What instincts! pic.twitter.com/QOtszEnDwm