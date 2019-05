Balotelli pide que no se compare a Messi con Cristiano Ronaldo

El mundo del fútbol se paralizó con la semifinal ida de Champions League entre Barcelona y Liverpool y tampoco estuvo ajeno a la gran actuación del argentino Lionel Messi.

Uno de ellos fue el delantero italiano, actualmente en el Olympique de Marsella, Mario Balotelli, quién llenó de elogios a través de sus redes sociales a "La Pulga": "Leo Messi, crack".

Pero los comentarios del ex jugador del Milán, no quedaron ahí, ya que en una nueva historia en su cuenta de Instagram agregó: "Por el bien del Calcio, no comparen a este jugador con el´7´de la Juventus", haciendo alusión a Cristiano Ronaldo, en un comentario muy al estilo Balotelli y dejando en claro a quién prefiere de los dos.

Una comparación entre el argentino y el portugués, que se disparó en redes sociales luego del duelo entre el cuadro blaugrana y los ingleses donde Messi fue figura.