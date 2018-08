Un auspicioso comienzo tuvo la delegación chilena que hoy tuvo su primer encuentro en el mundial de Balonmano que se disputa en Polonia.

Las "Lobitas" lograron vencer por 23-12 a Egipto, avanzando sin problemas en el torneo, donde se enfrentarán a Hungría. Suecia, Dinamarca y Croacia, buscando seguir avanzando.

Las redes sociales oficiales del mundial destacaron la actuación histórica de las chilenas, que terminaron celebrando en el campo de juego.

.@balonmanochile 🇨🇱 claim a historic victory 23:12 versus Egypt 🇪🇬! First win for them in the preliminary round of an IHF Women's Youth World Championship 👌#Poland2018 #enjoythegame pic.twitter.com/J18qUs9vpm