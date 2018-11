Baeza: "Guede es el técnico que más me marcó y me hubiera gustado que se quedara"

Pablo Guede sigue siendo recordado en el estadio Monumental. El argentino, que se fue el 19 de abril, logró cuatro títulos con los albos.

Claudio Baeza, en conferencia de prensa, le dedicó elogios al exDT de Palestino: "Es el técnico que más me marcó y me hubiera gustado que se quedara. Me ayudó mucho como jugador y vive el fútbol de manera especial", indicó.

De todos modos, "Serrucho" aclaró su relación con Héctor Tapia. "No tengo ningún problema con él, lo conocí y me ayudó estando en cadetes. La dirigencia debe decidir si se queda o no", señaló.

Además, el volante reiteró que quiere jugar en el extranjero. "Llevó mucho tiempo jugando y me siento capacitado para jugar en cualquier tipo de mercado. Me proyecto para llegar a la selección", sentenció.