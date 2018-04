Bachelet y clasificación de Chile al Mundial: "Quedó en evidencia la vergonzosa falta de apoyo"

La ex Presidenta Michelle Bachelet entregó su visión sobre el fenómeno que significó la clasificación de la selección chilena femenina al Mundial de Francia, tras terminar en el segundo puesto en la Copa América realizada en el país.

"Hace pocos días todo Chile se emocionó con la clasificación de la selección femenina de fútbol, culminando así una linda historia de humildad y entrega. Como estadios que pasaron de medio llenar a llenarse por completo, con gente que hacía filas horas y horas de madrugada para poder verlas", comenzó diciendo la ex Mandataria.

Tras ello, críticó el poco apoyo que se le dio a esta selección por estar compuesta de mujeres y no de hombres.

"No quiero traer a colación este caso porque las niñas pueden, porque eso lo sabemos de sobra, no sólo porque quedó en evidencia la vergonzosa falta de apoyo y la disparidad impresionante en que estas mujeres desarrollan esta pasión, y no sólo porque la ANFP piensa implementar algunos cambios, también porque quiero que pensemos en la forma de desigualdad que tenemos que empezar a superar", lanzó.

En esa misma línea, Bachelet terminó afirmando que "a las mujeres se nos pide ser excepcionales para tener el derecho a sobresalir y derribar obstáculos. Necesitamos uno y mil referentes que abran perspectivas para las más pequeñas, para que sepan que pueden ser, además de enfermeras, premio nacional de física, gimnastas, boxeadoras, alcaldesas y presidenta. Ha llegado el momento que dejemos de perpetuar el camino del esfuerzo descomunal y aquello es necesario para vencer cientos de obstáculos y frustraciones".