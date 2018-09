Azul Azul y Pinilla no llegan a acuerdo en primera audiencia

El 28 de septiembre a las 08:30 horas, se resolverá la demanda presentada por el exdelantero de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, en contra de la concesionaria que administra los destinos del cuadro laico.

Los abogados de Pinilla, Alejandro Cádiz; y de Azul Azul, Fernando Villalobos y José Joaquín Laso; se vieron las caras en una extensa audiencia preparatoria desarrollada en la tercera sala del Juzgado de Letras del trabajo de San Miguel, que presidió la Jueza Alondra Castro.

La magistrada llamó a las partes a buscar un acuerdo, tomando como antecedente la última renovación de contrato del ex delantero de la "U", de julio pasado, proponiendo a los abogados de la concesionaria estudiantil cancelar a Pinilla la cifra de 211 millones de pesos, para lograr una salida al conflicto judicial.

El monto equivale al 50 por ciento del sueldo del futbolista hasta el cierre de su último contrato, en 2019; a lo que se sumarían tres sueldos completos.

La propuesta fue aceptada por el abogado de Pinilla, y está siendo estudiada por los representantes de Azul Azul. Sin embargo, en lo que aún no hay acuerdo, es respecto de la situación de los derechos federativos y económicos del futbolista. Pinilla desea quedar libre, pero los abogados de la U no han podido aclarar si el delantero es jugador de los azules, o de Colón de Santa Fé.

La petición de Pinilla de quedar con el pase en su poder será saldada por el directorio de Azul Azul, en una sesión extraordinaria que será citada el 26 de septiembre próximo, dos días antes de la audiencia decisiva.

El delantero no asistió a la instancia judicial. El presidente del Sifup, Gamadiel García, aseguró que el ex delantero azul está a la espera de una salida al conflicto. "Me comuniqué hace un par de semanas con él. Está tranquilo, con la incertidumbre de lo que va a ocurrir en adelante con el juicio. El tiene la certeza de las cosas que ocurrieron, de lo que se habló en la interna, y espera que se resuelva positivamente", indicó.