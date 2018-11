Ayudante técnico de Diego Cocca: "Es una posibilidad llegar a Colo Colo"

Diego Cocca es la primera opción para asumir el banco de Colo Colo, y su ayudante técnico confirma las intenciones que hay sobre llegar a la banca alba.

Mauro Gerk, en conversación con Cooperativa AM 770 en Argentina, indicó que "no nos han hecho ninguna oferta formal. Es una posibilidad, y me han reventado el teléfono con mensajes desde Chile. Son rumores, aunque sabemos del interés".

El técnico argentino viene de ser cesado en el Tijuana, y su principal logro fue salir campeón con Racing en 2014.