Ayudante de Marcelo Bielsa es detenido en Inglaterra tras ser sorprendido espiando al equipo rival

Marcelo Bielsa no da tregua en Inglaterra. El entrenador argentino no sólo ha revoluvionado la segunda división con su buena campaña -puntero en la Championship con el Leeds United- si no que también a los medios y a la propia policía.

Este viernes se dio a conocer una insólita situación donde el DT trasandino fue protagonista. Según dieron a conocer en el país europeo, un supuesto espía enviado por Bielsa estuvo observando con vinoculares la práctica del Derby County, que dirige Frank Lampard, y el club decidió denunciar el hecho a la policia.

Tras ello, el ayudante del rosarino fue detenido por los oficiales de Derbyshire. Todo esto en la previa del duelo que enfrentará a ambos equipos este viernes, en duelo válido por la vigésima séptima fecha del campeonato.