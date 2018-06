Avión que trasladaba a la selección de Arabia Saudita terminó con una turbina incendiada

Un mal rato fue el que vivió el técnico argentino, Juan Antonio Pizzi, en conjunto con la selección de Arabia Saudita en el Mundial de Rusia 2018, ya que el avión que los trasportaba hacia Rostov sufrió un incendio en uno de los motores.



El incidente por fortuna no provocó ninguna tragedia mayor, puesto que el aeroplano aterrizó sin mayores contratiempos en el aeropuerto de la ciudad rusa.



Fuentes oficiales al cuadro árabe manifestaron que los jugadores llegaron sin problemas a la residencia en donde concentran para el partido frente a Uruguay en la Copa del Mundo.





📹 PASSENGER FOOTAGE: Watch #KSA plane engine catching fire as they land in Rostov-on-Don for their #WorldCup matchday 2 game against #URU . pic.twitter.com/Yq3QQ1MtZ1