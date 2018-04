Autor del círculo central del Centenario: "Nadie habla que la cancha estaba impecable"

Revuelo mundial generó la imagen captada por un dron en el Estadio Centenario, durante la transmisión del clásico uruguayo entre Peñarol y Uruguay.

El video mostraba el desfigurado círculo central del histórico reducto, candidato a albergar el Mundial del 2030.

El canchero del Centenario, Richard Berriel, salió al paso de las críticas y culpó a una máquina de dos toneladas que habría pasado por la cancha.





Según Ovación, el encargado explicó que "el césped se corta en cuadrados, a lo largo y a lo ancho, muchas veces para que quede impecable. Con un hilo del radio de la circunferencia habíamos marcado el círculo central".

Sin embargo, "el domingo volvimos a cortar dos veces el césped, cuando vimos las imágenes nos dimos cuenta de que el círculo se había deformado por el peso de la máquina de cortar césped, que pesa unos 2.000 kilos", precisó.

Berriel confesó que "cuando me pasaron la imagen del dron me quería morir" y lamentó que "somos noticia porque el círculo no estaba perfecto y nadie habla de que la cancha estaba impecable".