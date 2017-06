Australia está con Chile y le desea "suerte" ante Portugal en la Confederaciones

Pese a que la Roja fue su verdugo y los eliminó de la Copa Confederaciones, la selección de Australia tuvo un valorable gesto con la Roja en la previa de las semifinales.

En su cuenta de Twitter, los "Socceroos" enviaron un mensaje con los "mejores deseos" a los dirigidos por Juan Antonio Pizzi en su llave ante Portugal.

Best wishes to @LaRoja for their #ConfedCup semi-final against Portugal. Good luck. 👍 pic.twitter.com/Rv6h7Ic5zl