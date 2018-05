Aued y el interés de Gimnasia: "Es real, pero tengo un compromiso muy grande acá"

Pedro Troglio retornó hace algunas semanas a la banca Gimnasia de La Plata y su objetivo número uno apuntaba a repatriar a Luciano Aued.



El volante cruzado reconoció conversaciones con el técnico argentino, sin embargo, aseguró que tiene compromisos con Universidad Católica que piensa respetar.



"Es real que he hablado con él (Troglio), porque tengo una buena relación. Gimnasia es el club que me formó y que estuve la mayor parte de mi vida, más de 12 años", dijo "Luli" en conferencia de prensa.



"Siento un cariño enorme, es del club del que soy hincha y me siento parte (Gimnasia). Es por eso que Troglio me ha llamado para ser parte del proyecto cuando volvió", agregó.



Pese al interés del club de sus amores, el volante le expresó al técnico del "Loco" que estaba "muy cómodo, con contrato por un año y medio más. Lógicamente que estábamos en medio de un proceso, y que era muy difícil dejar de lado esto, porque tengo un compromiso muy grande acá y lo quiero cumplir. Tengo muchos objetivos a nivel grupal y personal".