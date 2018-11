Aued: "Como los medios no entienden de fútbol inventan polémicas"

Desde que llegó a Universidad Católica, Luciano Aued pasó a ser un líder dentro y fuera de la cancha.

Por lo mismo, el argentino salió al paso de los rumores que indicaban insultos de su parte a Beñat San José en la semana.

"No pasó nada con Beñat. Me siento mal que se digan cosas así, porque en toda mi carrera nunca tuve un problema con un entrenador. Les molesta ver a la Católica arriba", sentenció.

En esa misma línea, el ex Racing indicó que "se han hablado barbaridades. Que hay distancia con el entrenador, que no se habla con el "Tati", que Pinilla puede venir a la UC. Como no entienden de fútbol tienen que inventar polémicas".

Respecto al empate frente a Antofagasta, Aued apuntó que "no sé si sirve o no el resultado. Solo lo sabremos al final del campeonato. Fue un encuentro muy difícil. Regalamos un tiempo. La primera parte fue muy mala".