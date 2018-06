Audax Italiano no le renovó a Nicolás Peric: "Yo era un gasto, al final"

"A (Juan Pablo) Miño lo sacaron de un día para otro y mañana será otro que no calce con lo que el club predica hoy. Aquí lo que importa es el éxito económico, no la proyección deportiva. Daba lo mismo si jugaba o no. Yo era un gasto, al final".

La declaración es del arquero Nicolás Peric, quien en el diario la Tercera se refirió a una dolorosa noticia en su carrera: Audax Italiano decidió no prolongarle el contrato.

"A mí, nunca pensaron en renovarme. Me ofrecían el 70 por ciento y luego el 50 por ciento de lo que ganaba, y después desaparecieron. Y sería nomás. Los jugadores somos desechables, independientemente del nombre", dijo.

Según Peric, en La Florida "nunca me dijeron 'siéntate y firma'. No había interés. ¿Para qué se quieren descartar? Hoy, los clubes son mucho más negocio que amor y pasa eso. Los dirigentes antiguos tenían fallas, pero ahora se manejan códigos diferentes".

"Si no merecía renovar, debieron decírmelo. Yo me voy a retirar cuando quiera. Hoy no lo tengo en mente. Sí, lo pensé; ahora no (...) De qué me acusan. ¿Ser poco serio o poco profesional? Me quedo con la gente, con el cariño de la hinchada, los mensajes que he recibido. Da lo mismo lo otro", reclamó el portero.

Y agregó: "No pedía galvanos, sino lealtad. Las formas no fueron adecuadas. Están en su derecho. No es mi plata. No me voy a meter en los bolsillos de otros, pero mentir".