Atleta chileno récord en salto triple dio doping positivo por queque de marihuana

Álvaro Cortez, récord chileno en salto triple y número uno del ránking sudamericano, dio doping positivo por presencia de tetrahidrocannabinol (THC), principal psicoactivo de la cannabis.

El atleta arriesga al menos seis meses de suspensión y estará inhabilitado de participar del Mundial de Atletismo a disputarse en Londres a partir del próximo 5 de agosto.

El deportista conversó con La Estrella de Iquique y relató que "me comí un pedazo de un queque de un amigo en su casa y no me enteré hasta el día que me enviaron la notificación que me había marcado con doping".





"No tenía idea que era de marihuana, ni siquiera fue un queque entero. Fue tres días antes del Grand Prix Orlando Guaita", reconoció.

Para Cortez, el doping "no me quita credibilidad deportiva. Este fue un error para mí, fue un error estúpido, el cual no me hace dejar de querer ser primero en los Juegos Olímpicos".

"Es un error que me va hacer aprender en quien confiar, preocuparme en cada cosa que hago", admitió el saltador, poseedor del récord histórico de Chile en su disciplina con 16,71 metros.